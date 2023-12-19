Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı

Kaynak: İHA
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı
Erzincan’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 20 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası olan 6 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 1-15 Aralık 2023 tarihleri arasında kent genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar düzenlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, İ.K. isimli şahıs hırsızlık suçundan 13 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası, K.A. isimli şahıs bıçak veya diğer kesici aletleri satın alma veya satma suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası, A.S. isimli şahıs silah tehdit ve mala zarar verme suçundan 1 yıl 3 ay ve 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası, H.T. isimli şahıs basit yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, Ö.Ç. isimli şahıs zorlama hapsi suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası, A.E.İ. isimli şahıs kasten yaralama suçundan 1 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplam 20 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası olan 6 kişi yakalanarak işlemlerinin ardından Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
Bu coin tam yüzde 109 kâr ettirdi Ekonomi
Bu coin tam yüzde 109 kâr ettirdi
Batık Kafkametler gemisi denizin dibinde görüntülendi Gündem
Batık Kafkametler gemisi denizin dibinde görüntülendi
Canele nasıl yapılır? Canele tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Canele nasıl yapılır? Canele tarifi için malzemeler neler?
Kemikleri ağrıyanların bunları bilmesi gerekiyor Sağlık
Kemikleri ağrıyanların bunları bilmesi gerekiyor
Plakan neden kapalı sorusuna 'canım öyle istedi' dedi. Soruyu soran polis çıkınca neye uğradığını şaşırdı Gündem
Plakan neden kapalı sorusuna 'canım öyle istedi' dedi. Soruyu soran polis çıkınca neye uğradığını şaşırdı
Ticaret Bakanlığından eş zamanlı 'fiyat ve etiket' baskını Ekonomi
Ticaret Bakanlığından eş zamanlı 'fiyat ve etiket' baskını
Davinson Sanchez: En güzel kuzu burada Spor
Davinson Sanchez: En güzel kuzu burada