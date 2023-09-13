Erzincan'da deprem

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

KAYNAK: İHA
Erzincan'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre saat 05.25'de meydana gelen 3.3 büyüklüğünde depremin derinliği 8.19 kilometre olarak açıklandı.

Deprem ilçede hissedilirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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