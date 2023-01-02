Erzincan'da iş makinesinin altında kalan kişi öldü

Demirkent Mahallesi Menderes 147 Sokak'ta yıkım ve tasfiye çalışması yapılan kentsel dönüşüm alanında odun toplayan Hasip Hof (81), burada geri manevra yapan A.K'nin (41) kullandığı belediyeye ait iş makinesinin altında kaldı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri Hof'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Polisler olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)