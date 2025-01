Olay, Erzincan'ın Yaylabaşı mahallesinde meydana geldi. Ahmet Polat'ın evinin bahçesindeki kümese giren tilki, sırayla tavukları alarak kaçtı. Kümesteki güvenlik kamerasına da yansıyan olayda saat 22.00 sıralarında kümese gelen tilki içeriyi inceledikten sonra bir tavuğu yakalayarak gitti.

Gece boyunca tavuk hırsızlığını sürdüren tilki, son tavuğu da saat 04.58'de yakalayarak kümesten ayrıldı.

Yaklaşık 7 saat süren tavuk hırsızlığı an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.