Erzincan’da uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarını önlemek amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 892 gram esrar, 358 gram açık tütün, 398 adet kilitli poşet, 5 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı

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