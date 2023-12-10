Erzincan'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede, polis ekiplerince M.S.T. isimli şüpheli şahsın ikametinde gerçekleştirilen operasyonda alüminyum folyoya sarılı 6 parça halinde satışa hazır toplam 52,01 gram metamfetamin, 2,64 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Satışa hazır halde evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli M.S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.