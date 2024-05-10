Justin Bieber baba oluyor. Milyonlar bunu konuşuyor.

Dünya müzik listelerine adını yazdıran şarkıcı Justin Bieber, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında ağladığı bir fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki Justin Bieber, herkesi merakta bırakmıştı.

Hatta 27 yaşındaki karısı Hailey Bieber ile ayrılacakları bile konuşulmuştu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Dünyanın en beğenilen çiftlerinden olan Justin ve Hailey Instagram hesaplarından paylaştıkları video ile müjdeli haberi dosta düşmana duyurdu.

6 yıl önce evlenen Hailey Bieber ve Justin Bieber'ın hamilelik haberi üzerine özel bir çekimde yaptı.

2010 yılında ‘Baby’ şarkısıyla çıkış yapan Bieber, tüm genç kızların sevgilisi olmuştu.