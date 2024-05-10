Justin Bieber baba oluyor. Milyonlar bunu konuşuyor.

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Justin Bieber baba oluyor. Milyonlar bunu konuşuyor.
Justin Bieber ve Hailey Bieber bebekleri olacaklarını açıkladı.

Dünya müzik listelerine adını yazdıran şarkıcı Justin Bieber, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

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Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında ağladığı bir fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki Justin Bieber, herkesi merakta bırakmıştı.

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Hatta 27 yaşındaki karısı Hailey Bieber ile ayrılacakları bile konuşulmuştu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

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Dünyanın en beğenilen çiftlerinden olan Justin ve Hailey Instagram hesaplarından paylaştıkları video ile müjdeli haberi dosta düşmana duyurdu.

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6 yıl önce evlenen Hailey Bieber ve Justin Bieber'ın hamilelik haberi üzerine özel bir çekimde yaptı.

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2010 yılında ‘Baby’ şarkısıyla çıkış yapan Bieber, tüm genç kızların sevgilisi olmuştu.

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