Erzincan'daki maden faciasında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA
Erzincan'daki maden faciasında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonrası maden sahasında kaybolan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bu son keşifle birlikte ölü sayısı 5'e yükselirken, hala toprak altında olan 4 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bugün ulaşılan işçinin kimliği DNA testi ile belirlenecek. Vücut bütünlüğü bozulmuş olan cenaze, kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Toprak altında kalan işçilerin ailelerinden daha önce alınan kan örnekleriyle yapılacak DNA karşılaştırmasının 3-4 gün sürebileceği bildirildi.

Son Haberler
Filenin Sultanları Business yolculuktan sonra havalimanında ilk açıklamayı yaptı Spor
Filenin Sultanları Business yolculuktan sonra havalimanında ilk açıklamayı yaptı
Ali Koç biletini kesti: Seçilirsem onunla çalışmam Spor
Ali Koç biletini kesti: Seçilirsem onunla çalışmam
Kedileri ayırmak isteyen köpek kedilerden tokat yedi Video
Kedileri ayırmak isteyen köpek kedilerden tokat yedi
Zehra Güneş yaktın bizi Spor
Zehra Güneş yaktın bizi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bu araçların hiçbiri trafiğe çıkamayacak Ekonomi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bu araçların hiçbiri trafiğe çıkamayacak
Toplu taşımadaki kokudan rahatsız olan genç: "Lütfen deodorant kullanın" Video
Toplu taşımadaki kokudan rahatsız olan genç: "Lütfen deodorant kullanın"
Orhaneli'deki orman yangını 8 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı Gündem
Orhaneli'deki orman yangını 8 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı