Erzincan'daki maden faciasında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Bu son keşifle birlikte ölü sayısı 5'e yükselirken, hala toprak altında olan 4 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bugün ulaşılan işçinin kimliği DNA testi ile belirlenecek. Vücut bütünlüğü bozulmuş olan cenaze, kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Toprak altında kalan işçilerin ailelerinden daha önce alınan kan örnekleriyle yapılacak DNA karşılaştırmasının 3-4 gün sürebileceği bildirildi.