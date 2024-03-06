Erzincan'daki maden faciasından yeni görüntüler ortaya çıktı. 9 kişiye toprak altında kalmıştı

Kaynak: İHA
Erzincan'daki maden faciasından yeni görüntüler ortaya çıktı. 9 kişiye toprak altında kalmıştı
23 gün önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak adeta çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.
Öte yandan olayın 23'üncü gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu gün itibariyle günlük 50 bin metreküp toprağın, yedek toplama sahasına aktarıldığı öğrenildi.

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