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Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava, sis ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 13:18
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Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava, sis ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
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İlin yüksek kesimlerini bir süre önce beyaza bürüyen kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3,4 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Sisin etkili olduğu Palandöken Dağı'nda göletler buz tuttu.

Bazı araçların camlarında buzlanma meydana gelirken, park ve bahçelerde bulunan bankların üzeri kırağı ile kaplandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 16 santimetre ölçüldü.

ARDAHAN

Gece sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ardahan'da da buzlanma ve kırağı oluştu.

Göle ilçesinde ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kentte vatandaşlar, soğukta yem bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem verdi.

Vatandaşlardan Melih Aktürk, özellikle soğuk günlerde Milli Egemenlik Parkı'ndaki güvercinlerin aç kalmaması için yem verdiğini söyledi.

KARS

Kars'ta ise kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar donmaya başladı.

Bitki ve ağaçlarda kırağı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Sisin de görüş mesafesini düşürdüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

lçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçüldü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken araçların, ev ve işyerlerinin camları buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü ilçede ağaçlar, bitkiler kırağı tuttu.

AĞRI

Ağrı'da da sabah saatlerinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın da hakim olduğu kentte, araç camları buzla kaplandı.

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