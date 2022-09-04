Erzurum Büyükşehir Belediyesi bina işleri yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ejder 3200 Kayak Merkezine çift kişilik self servis mekanik tesis yapımı ve konaklı kayak merkezinde bulunan suni karlama hattının sökülerek palandöken kayak merkezine kurulması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.



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