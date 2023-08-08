Erzurum, İspir’de iki otomobil tünel çıkışında çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA'nın haberine göre; kazada sıkışan sürücü kurtarılamazken, diğer yaralılar Erzurum’a sevk edildi.

Tünel çıkışında çarpıştılar

Kaza, Güllübağ mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel çıkışında karşı yönden gelen iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu. Kazada, araç içerisinde sıkışan 38 yaşındaki Mustafa K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar Erzurum’a gönderildi

Diğer araçta bulunan sürücü 42 yaşındaki Mehmet A. ile yanındaki 40 yaşındaki Ayşe A. ve 17 yaşındaki Emre A. ise yaralandı. Yaralılar da İspir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan yaralılar, Erzurum’daki hastanelere sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ve detayları araştırılıyor. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya karışan araçların plakalarını ve sürücülerinin ehliyetlerini kontrol etti. Kazada hayatını kaybeden Mustafa K.'nın cenazesi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.