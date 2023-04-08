Erzurum ilkbaharda yağan karla beyaza büründü

Erzurum'da gece etkili olan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kentte kar yağışıyla cadde ve sokakların yanı sıra ağaçlar, bitkiler, park ve bahçeler ile otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan esnaf iş yerinin önünde biriken karları, sahipleri de otomobillerindeki karı temizledi.

Belediye ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ve kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent sakinlerinden Kenan Turgut, AA muhabirine, nisanda baharı beklediklerini ancak karla karşılaştıklarını söyledi.

Karın rahmet ve bereket olduğunu ifade eden Turgut, "Her yerde çiçek açarken burada kar yağması biraz zor oluyor ama kar bizim için sevindirici. Kış memleketi olduğumuz için kara alışkınız." dedi.