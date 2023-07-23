Erzurum Kongresi’nde alınan kararları ve Mustafa Kemal Atatürk’ü bağrına basan yiğit Erzurum halkını selamlıyoruz

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasından gerçekleştirilen Erzurum Kongresi Milli Mücadele''nin dönüm noktalarından biri olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk de kongredeki kapanış konuşmasında; “Tarih şüphesiz bu Kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir” sözleriyle ortaya koymuştur. Türkiye’nin parçalanmasına ve işgaline karşı direnmenin ilk örneklerinden biri olan Erzurum Kongresi alınan kararları ve önemi ile büyük önem taşıyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde, ‘Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz'' kararıyla Cumhuriyet''in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi''nin 103''üncü yıl dönümü kutlanıyor.

ERZURUM KONGRESİ KARARLARI (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

* Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.

* Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükümeti’nin iş yapamaz duruma gelmesi halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.

* Vatanı korumaya ve istiklali elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır.

* Kuvayi Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel prensiptir.

* Manda ve himaye kabul olunamaz.

* Milli Meclis’in derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.

* Milletimiz çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır ve teknik, sınai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder.

KONGRENİN AÇILIŞI VE ALINAN KARARLAR

Doğu Anadolu’daki illeri temsilen 54 delegenin katılımıyla Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 da çalışmalarına başladı.

Kongrenin başladığı gün İstanbul Hükümeti başkanı Damat Ferit Paşa kongreyi bir isyan hareketi olarak nitelemiştir.

Kongrede alınan kararlar şunlardır:

• Karar: Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

Yorum:

• Bu madde ile sadece Doğu Anadolu değil yurdun her bölgesinin bir bütün olduğu ve sınırlardan taviz verilmeyeceği belirtilmiştir.

• “Milli sınırlar” ifadesi ilk kez kullanılmıştır.

• Bu madde Misak-ı Milli kararlarında da yer almıştır.

• Karar: Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine millet birlikte karşı koyacaktır

Yorum:

• Bölgesel güçlerin birleşerek hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır.

• Bu amaçla ilk önemli adım olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetleri birleştirilmiş ve “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” oluşturulmuştur.

• Karar: İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa bu amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri Milli Kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplantıda değilse seçim işini Temsil heyeti yapacaktır.

Yorum:

• İstanbul Hükümetine alternatif olacak geçici bir hükümet kurulması gerektiği ifade edilmiştir.

• Alınan kararların uygulanabilmesi için bölgesel bir Temsil heyeti oluşturulmuştur. Bu heyetin başkanlığına da Mustafa kemal seçilmiştir.

• Karar: Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi egemen kılmak esastır.

Yorum:

• Ulusal iradenin hakim kılınması gerektiği belirtilmiştir.

• Yabancı devletlerden askeri veya sivil yardım almaktansa bu işin milli kuvvetlerle gerçekleştirilebileceği bildirilmiştir.

• Karar: Hıristiyan ahaliye siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Yorum:

• Azınlıkların Tanzimat ve Islahat Fermanlarında olduğu gibi çeşitli zamanlarda kazandıkları ayrıcalıkların kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

• Her yönüyle tam bir bağımsızlığın hedeflendiği ve içişlerimize hiçbir devletin karışamayacağı ifade edilmiştir.

• Karar: Manda ve himaye yönetimi kabul olunamaz.

Yorum:

• Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra ulusal bir direnişin gerçekleştirilemeyeceğine inananlar yurdun parçalanmasına karşı İngiliz ya da Amerikan manda yönetiminin kabul edilmesini istemekteydiler. Giderek yayılan bu fikre karşı ilk ciddi tepki Erzurum Kongresinde alınan bu kararla dile getirilmiştir.

• Karar: Mebuslar Meclis derhal toplanmalı ve hükümet denetlenmelidir.

Yorum:

• İstanbul Hükümeti denetim altında olmadığı için milleti temsil edemediği bir kez daha belirtilmiştir.

• Meclisin açılarak milli iradenin her yerde egemen kılınması amaçlanmıştır.

• Ulusal iradeye verilen önem dile getirilmiştir.

• Karar: Toplanan ulusal güçler ve ulusal irade Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracaktır.

Yorum:

• Ulusal egemenliğe ters düşen böyle bir kararın alınmasının temel nedeni, ulusal birlik ve beraberliğin güçlenmesini sağlamaktı.

Çünkü Ulusal Mücadeleyi yürütenler arasında saltanat ve hilafet taraftarı kişiler de bulunuyordu.

ERZURUM KONGRESİ''NİN MİLLİ MÜCADELEDEKİ YERİ

• Bölgesel bir kongre olmasına rağmen, alınan kararlar bütün yurdu ilgilendiren nitelikler taşımıştır.

• Erzurum Kongresinin sonucunda “ulusal egemenliği koşulsuz olarak gerçekleştirmek” görüşü ortaya çıkmıştır.

• Kongrede alınan kararların takibini ve uygulanmasını sağlamak için 9 kişilik bir Temsil Heyeti oluşturulmuş, başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa getirilmiştir. Bu heyet yetkileri bakımından sadece bölgesel bir heyetti. Fakat Sivas Kongresinde yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletilecektir.

• Erzurum Kongresinde yalnızca iç politika ile ilgili konular değil dış politika ile ilgili gündemler de görüşülmüştür. Bu nedenle kongre ulusal bir meclis gibi hareket etmiştir.

• Erzurum kongresi başlamadan önce her türlü yetkisinden arınmış olan Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Kongresinde başkan seçilmesi ve Temsil heyeti başkanlığına getirilmesi halkın Mustafa Kemal Paşa’ya güvendiğini göstermiştir.

• Alınan kararlar sadece İstanbul Hükümeti’ni değil İtilaf Devletlerini de bağlayıcı niteliktedir.

• Mondros Ateşkes antlaşmasının kabul edilmediği açık bir şekilde gösterilmiştir.

• Osmanlı Devletinin yönetim kadroları ile halk arasında büyük çapta görüş ayrılıkları olduğu ortaya çıkmıştır.

• Erzurum kongresinin oluş şekli ve çalışma düzeni açısından bir meclis gibi hareket etmiştir.

• Erzurum kongresi Batı Anadolu''daki direnişi de cesaretlendirerek olumlu yönde etkilemiştir.

• Erzurum Kongresinde alınan kararlar Sivas Kongresinde de aynı şekilde kabul edilmiştir.

• Doğu Anadolu’daki direniş hareketleri birleştirilmiş böylece bütün yurttaki direnişlerin birleştirilmesi yolunda ilk adım Erzurum’da atılmıştır.

• İstanbul Hükümeti Kongrenin engellenmesini ve Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklanmasını istemiş fakat İstanbul Hükümetinin bu istekleri yerine getirilmemiştir. Bu durum İstanbul Hükümetinin güvenirliğini ve otoritesini yitirdiğini bir kez daha göstermiştir.

• Kongre önceden İstanbul Hükümeti tarafından görevden alınarak dışlanan Mustafa Kemal Paşa, Kongre sonrasında halkın temsilcisi olarak İstanbul Hükümeti’ne karşı Milli mücadelenin lideri seçilmiştir.

• Bu kararlar yurdun her yerindeki bütün resmi makamlara ve İtilaf devletlerinin temsilcilerine de gönderilmiştir.