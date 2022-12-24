Erzurum Oltu SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Erzurum Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde muhasebe görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Muhasebeci Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

9) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

10)Başvurular; https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Adaylar, personel alımında aranacak şartları bu site üzerinden okuyarak, gerekli şartları sağlamaları durumunda online olarak ön başvuruda bulunacaktır,

11) www.oltu.gov.tr (Oltu Kaymakamlığı) internet sitesinde yayınlanacak olan mülakata girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen tarihe kadar bizzat evrakları ile Vakfımıza başvuruda bulunacaklardır.

2) ÖZEL ŞARTLAR

1) 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), Bölümlerinden mezun olmak,

2) ÖSYM tarafından 2021 2022 tarihinde yapılan "Kamu Personel Seçme Sınavında" KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

3) İlan tarihi dikkate alınarak en az 6 ay süreyle Oltu İlçesinde ikamet ediyor olmak, (Bu durum, İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge ile belgelendirecektir.)

4)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, (Sağlık Raporu daha sonra istenecektir.)

5) Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak,

6) Kurumdaki ihtiyaç sebebi ile erkek veya kadın personel alınacaktır,

7) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve araç kullanıyor olmak,

8) Sabikasının olmadığına dair sabıka kaydı,

9) Mülakat Komisyonu, başvuran adaylar arasında bir seçim yapmak zorunda değildir. İşin niteliğine uygun aday olmadığına kanaat getirirse sınavı iptal edebilir,

10) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde, Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1.Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

3. 2021-2022 KPSS sonuç belgesi,

4.Nüfus cüzdan fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

5.2 adet fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak, başvuru formuna fotoğraf yapıştırılarak teslim edilmesi.)

6.Adli sicil belgesi, (Sabika belgesi.)

7.Sağlık raporu, (Mülakat sonrası ataması yapılacak olanlardan istenecektir.)

8.Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları veya Noter tasdikli belgeler, atama esnasında kuruma teslim edilecektir.

9- Bilgisayar, (Öğrenim gördüğü üniversitede bilgisayar dersi gördüğünü ve başarılı bir şekilde bitirdiğini belgeleyen transkript, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak.)

10-İlan tarihi dikkate alınarak en az 6 ay süreyle Oltu İlçesinde ikamet ettiğine dair belge. (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

11- Sürücü Belgesi Fotokopisi

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurular; https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Adaylar personel alımında aranacak şartları bu site üzerinden okuyarak, şartlarını sağlamaları durumunda online olarak, 23/12/2022-03/01/2023 tarihleri arasında ön başvuruda bulunacaktır.