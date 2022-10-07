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Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla

T.C. Erzurum 1. İcra Dairesi tarafından Erzurum-Palandöken'de tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:18
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Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla

Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Erzurum ili Palandöken ilçesi Tepeköy Mahallesi 217 parselde kayıtlı 18.400 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz. Satışa konu taşınmaz tarla vasfındadır. Taşınmaz tepeköy mahalle merkezinin 800 metre kuzeyinde, Erzurum -Bingöl Karayolunun 100 metre kuzeyinde yer almaktadır. Tescil haritasında ve zeminde yolu mevcuttur. Elektrik - su kanalizasyon alt yapı sistemi mevcut değildir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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