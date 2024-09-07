Erzurum'a bomba ihbarı sonucu acil iniş yapan uçak kalktı

Erzurum Havalimanı'nda dün yaşanan bomba ihbarı sonrası acil iniş yapan Hindistan-Air Vistara Havayolları'nın UK27 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçağı, Erzurum'a iniş yapmıştı.

Uçakta bulunan 234 yolcu ve 13 mürettebat, bomba ihbarı nedeniyle saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcular tahliye edildi. Tahliye edilen yolcular güvenli bir alana yerleştirilirken, bomba arama ekipleri uçakta ve bagajlarda arama gerçekleştirildi.

UÇAK ERZURUM'DAN HAVALANDI

Yapılan aramalar sonucunda uçakta bomba olmadığı anlaşılınca, uçak uçuşa yeniden hazırlandı. Uçak an itibariyle Erzurum Havalimanı'ndan havalandı.