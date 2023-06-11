Erzurum’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,04 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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Son dakika… Son dakika… Erzurum'da saat 10.41'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,04 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.