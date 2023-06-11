Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası açıklarında saat 07:42'de 4.2 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 7.52 km olarak duyuruldu.

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