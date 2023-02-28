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Erzurum'da depremzedelere destek

Depremin ardından Erzurum'da iş arayan afetzedelerin istihdamı için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğünce ortak çalışma başlatıldı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:26
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Erzurum'da depremzedelere destek

Erzurum'da depremzedelere destek
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AA'da yer alan haberde, ETSO'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesinden gelip Erzurum'da ikamet edenlerden iş arayanların istihdamına yönelik ETSO ile İŞKUR İl Müdürlüğünce ortak çalışma başlatıldığı bildirildi.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, çalışma kapsamında beraberindeki kurum yöneticileriyle ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Mutlu, "Depremin etkilediği illerden Erzurum'da ikamet eden 5-6 bin civarında vatandaş bulunuyor ve bunlardan 250'sinin iş bulmak için müracaatı var. Deprem mağdurlarının istihdamına yönelik ortak çalışma kapsamında 2 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Aziziye ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Merkezinde, firmalarla iş arayan deprem mağduru vatandaşlarla ikili görüşme yapma imkanı sağlanacak." diye konuştu.

- Depremzedeler firmalarla görüşecek
ETSO Başkanı Saim Özakalın ise depremin etkilediği illerdeki vatandaşların yaşadığı her türlü mağduriyetin giderilmesi için Türkiye'de toplumun her kesiminin ve bütün kurumların olağanüstü çaba gösterdiğini belirtti. Kurum olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren ayni ve nakdi yardım çalışması başlattıklarını dile getiren Özakalın, şunları kaydetti:

"Deprem sebebiyle şehrimize gelen misafirlerimizden iş bulup çalışmak isteyenlere yardımcı olmak adına çalışmanın ilk adımlarını atıyoruz. Firmalar perşembe günü yapacağı ikili görüşmelerde ihtiyaç duydukları kalifiye elamanlarla buluşabilirler. Amacımız, hem işletmelerin ihtiyaç duydukları yetişmiş eleman sorununa çözüm bulmak hem de deprem sebebiyle işini, evini terk edip şehrimize gelen insanlarımıza destek olmak."

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