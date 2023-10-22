Erzurum’da eski koca dehşeti

Erzurum’da boşandığı eşi Kübra K.'yi 14 yerinden, ilişkisi olduğunu iddia ettiği Osman B.Y.'yi, 8 yerinden bıçakla yaralayan 2 çocuk babası Bilgehan Gültekin (41), eski kayınvalidesi "Kızıma bir şey yaparsan, oğlunu öldürürüm" sözü sonrası kendinden geçtiğini ileri sürdü.

KAYNAK: DHA
Erzurum’da eski koca dehşeti

Erzurum’un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddiaya göre 2 çoçuk annesi Kübra K. ile olan 3 yıllık evliliği 16 Ekim'de günü görülen boşanma davasıyla biten Bilgehan Gültekin, çocuklarını görmeye gitti. Kayınvalidesine çocuklarının velayetini alacağını söyleyen Bilgehan Gültekin, Kübra K. ile Osman B.Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını gösterdi. Kübra K. ile tartışan Bilgehan Gültekin, eline geçirdiği bıçakla eski eşini 14 yerinden bıçakladı.

Bilgehan Gültekin, daha sonra ise eski eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Osman B. Y.'nin evine gitti. Apartman bahçesinde aralarında çıkan arbedede Osman B.Y.'yi 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan Gültekin, olay yerinden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kübra K. ve Osman B.Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Gültekin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, olay yerine yakın bir mesafede yaralı halde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan Gültekin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Kübra K. ile Osman B. Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilgehan Gültekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Milyonlarca kişi İstanbul’dan kaçıyor. Nedeni geçim sıkıntısı Gündem
Milyonlarca kişi İstanbul’dan kaçıyor. Nedeni geçim sıkıntısı
Kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vuran ev sahibi tutuklandı Gündem
Kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vuran ev sahibi tutuklandı
İsrail'den Gazzelilere şok tehdit. Uçaklarla broşür attılar Dünya
İsrail'den Gazzelilere şok tehdit. Uçaklarla broşür attılar
Gemi kaptanı ormanda ölü bulundu Gündem
Gemi kaptanı ormanda ölü bulundu
Galatasaray'dan Icardi açıklaması. Son durumu belli oldu Spor
Galatasaray'dan Icardi açıklaması. Son durumu belli oldu
Zabıt katibi hakimlerin şifrelerini ele geçirdi, 80 milyon topladı. Dolandırdığı paralarla tatil yapıp paylaştı Gündem
Zabıt katibi hakimlerin şifrelerini ele geçirdi, 80 milyon topladı. Dolandırdığı paralarla tatil yapıp paylaştı
Antalya'da ekimin son haftasında deniz keyfi Gündem
Antalya'da ekimin son haftasında deniz keyfi