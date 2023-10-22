Erzurum’da eski koca dehşeti

Erzurum’un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddiaya göre 2 çoçuk annesi Kübra K. ile olan 3 yıllık evliliği 16 Ekim'de günü görülen boşanma davasıyla biten Bilgehan Gültekin, çocuklarını görmeye gitti. Kayınvalidesine çocuklarının velayetini alacağını söyleyen Bilgehan Gültekin, Kübra K. ile Osman B.Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını gösterdi. Kübra K. ile tartışan Bilgehan Gültekin, eline geçirdiği bıçakla eski eşini 14 yerinden bıçakladı.

Bilgehan Gültekin, daha sonra ise eski eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Osman B. Y.'nin evine gitti. Apartman bahçesinde aralarında çıkan arbedede Osman B.Y.'yi 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan Gültekin, olay yerinden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kübra K. ve Osman B.Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Gültekin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, olay yerine yakın bir mesafede yaralı halde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan Gültekin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Kübra K. ile Osman B. Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilgehan Gültekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.