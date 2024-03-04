Erzurum’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İHA
Erzurum’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Erzurum’da gerçekleştirilen FETÖ operasyonda şehir dışı talebe mesulü/gözcü konumunda faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine ilişkin çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, örgütün Askeri Mahrem Yapılanması içinde kod ismi kullanan “ Şehir Dışı Talebe Mesulü/Gözcü” konumunda faaliyet yürüten; aktif polis memuru M. Ö., pratisyen hekim M. T., hemşire R. A. ve gazeteci H. K., düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı ve gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edilirken bütün terör örgütleriyle mücadelenin süreceği vurgulandı.

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