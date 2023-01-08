8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erzurum’da ev yangını

Erzurum’da bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 12:46
Takip Et

Erzurum'da korkutan yangın

Erzurum’da ev yangını
+
Aa
-

Erzurum’un İspir ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gülhas Mahallesi’nde Cebir kardeşlere ait evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı. Rüzgârın da etkisiyle binayı saran yangın mahalle sakinlerinin büyük panik yaşamasına sebep oldu.

Yangın, İspir belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabalarıyla iki saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmaması sevindirirken evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
1
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
4
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
6
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
7
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.