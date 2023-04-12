Erzurum'da 4 kişiyi yaralayan kurt kuduz çıktı 

DHA'nın haberine göre, Olay, dün saat 09.00 sıralarında Erzurum'un Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli'de meydana geldi.

Evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu, dışarı çıktığı sırada kurtla karşılaştı. Saldıran kurt, Destegül Uğurlu'yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı.

Kurtla dakikalarca mücadele eden Uğurlu'nun yardım çığlıklarına köylüler koştu. Kurt, daha sonra köyün içinde 3 kişiye daha saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.

Laboratuvarda yapılan analizlerde, kurdun kuduz olduğu tespit edildi.

Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Alınan karar üzerine jandarma, köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

KURDUN YARALADIĞI 4 KİŞİ İLE TÜM KEDİ VE KÖPEKLER AŞILANDI

Kurdu yakalamak için köpeklerle peşine düşen köylüler, bir mağarada kıstırdıkları kurdu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayı haber alan jandarma ekipleri de köye geldi.

Kurt saldırısını hafif yaralarla atlatan İlhami Akbulut ve Vediye Kırmızıaslan, Tortum Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Çenesinden ağır yaralanan Destegül Uğurlu ile bacağından ısırılan Serdar Aydınlı Erzurum'a getirildi. Serdar Aydınlı, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alındı.

Kurdun yaraladığı 4 kişi ile tüm kedi ve köpekler aşılandı.