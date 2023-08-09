Erzurum’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Tayyip Coşkun(19) hayatını kaybetti, motosikletteki Y.T.(17) ise ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Erzurum’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde hastane kavşağında gece geç saatlerde yaşanan kazada Tayyip Coşkun idaresindeki 07 COK 57 plakalı motosiklet ile Ebubekir Pirihan idaresindeki 06 BS 6553 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki genç ağır yaralandı.

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112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan, motosiklet sürücüsü Tayyip Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Y.T. ise Oltu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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