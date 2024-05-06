Başına belayı satın almak deyimi ne anlama geliyor?

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Başına belayı satın almak deyimi ne anlama geliyor?
Başına belayı satın almak deyimi ne anlama gelir? Başına belayı satın almak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başına belayı satın almak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Sıkıntı, üzüntü ve tedirginlik verici olduğunu sonradan anlama durumunu ve böyle bir işe kişinin kendi isteği ile girmiş olmasını anlatmak anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Bir kişinin bile bile yaptığı bir hata yüzünden başına bir dert açması halini ifade eder.

BAŞINA BELAYI SATIN ALMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Anneme pazara gitme sözü vererek başına nasıl büyük bir bela satın aldığının farkında mısın?"

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