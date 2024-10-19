Erzurum’da tarım şenliği

Erzurum'da "Gelecek Tarımda" tarım şenliği etkinliği düzenlendi.

Erzurum'da ortaokul ve lise öğrencilerini tarımda inovatif ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye teşvik etmek için "Gelecek Tarımda" tarım şenliği etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım şenliği etkinliği ile tarımsal üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artıracak, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ve genç neslin tarıma ilgisini artıracak projeleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, etkinlikle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "Bugün Erzurum için çok önemli bir gün. Bugün bizim için çok değerli olan lakin gelecekte ise daha da kritik bir hale gelecek "Tarım" konusu için buradayız. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşması bekleniyor. Bu, mevcut tarım sistemimizin bugün olduğundan çok daha verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi olması gerektiği anlamına geliyor. İklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi ve toprak verimliliğinin azalması gibi çevresel tehditler, gıda üretimini sürdürülebilir kılmak için yeni yollar bulmamızı zorunlu kılıyor. Peki gelecekte bizleri bekleyen bu tip durumlar için ne tür geliştirmeler yapmalıyız? İşte tam bu konuda Belediyemizin önemli projelerinden birisi olan Bilim Erzurum'da yeni nesillere "Gelecek Tarımda" mottosunu aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza tarımın bizler için önemini anlatmakla beraber kendi el emekleriyle onları tarımsal faaliyetlere yönlendiriyoruz. Mesela Bilim Erzurum bünyesinden küçük bir sera kurduk. Çocuklarımız orada kendileri ekip, biçerek Tarım konusunda teorik bilgilerini pratik bilgiye dökmektedirler. Ayrıca çocuklarımıza "Akıllı Tarım", "Dikey Tarım" ve gelecekteki tarım aletleri için robotik ve otomasyonun ne olduğunu öğretiyoruz. Bugün ise Gelecek Tarımda proje festivalinde sizlerleyiz. Türkiye'nin pek çok yerinden Kadim şehir Erzurum'umuza gelen yarışmacı misafirlerimiz var. Birbirinden farklı 60'ı aşkın proje şu an Erzurum'umuzda sergilenecektir. Eminim ki bu projeler ile yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ortaya çıkacaktır. Bu çözümler ise geleceğin dünyasında tarım konusunda bizlerin çokça işine yarayacaktır. Ayrıca burada birbirinden değerli pek çok kurum ve kuruluş bulunmakta. Biz burada o kurum ve kuruluşlar ile yarışmacılarımızı veya ilgililerini bir araya getirerek tecrübe aktarımlarını sağlamaya da çalışıyoruz. Konferanslar ve söyleşiler ile yine Tarım hakkında bilmemiz gereken konuları siz değerli vatandaşlarımıza sunuyoruz. Değerli katılımcılar, gelecekte tarımın rolü yalnızca gıda üretmekten ibaret olmayacak. İnsanlığın geleceği, gezegenimizin sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma tarıma bağlıdır. Teknolojiyi, sürdürülebilirlik ilkelerini ve insan odaklı çözümleri bir araya getirerek gelecekte daha sağlıklı, adil ve dengeli bir tarımsal sistem inşa edebiliriz. Unutmayalım ki, tarım yalnızca bir sektör değil; insanlığın varoluşuyla iç içe geçmiş bir yaşam biçimidir. Gelecek, tarımda gizlidir ve hepimizin bu geleceği inşa etmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Umarım burada yapılan festival yeni dönemin başlangıcı olur ve Geleceğin Tarımı, pek çok olayın başlangıcı olan Erzurum'umuzda şekillenir. Bir tarım merkezi haline gelmesi için elimizden geleni yapacağımızı buradan duyuruyorum" dedi.