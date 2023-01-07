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Askerliğinin 4. gününde şehit oldu

Vatani görevinin 4. gününde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Erzurumlu er Muhammed Çağrı Toppuz, resmi olarak şehit sayılmadı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 23:18
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Erzurumlu er Muhammed Çağrı Toppuz askerliğinin 4. gününde şehit oldu

Askerliğinin 4. gününde şehit oldu
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Devlet töreni ile defnedilen, adına çeşme yaptırılan Muhammed’in şehit sayılması için babası Abdulgani Toppuz, iki yıldır mücadele veriyor.

Erzurumlu Muhammed Çağrı Malatya Atalaylar Kışlasında askerlik vazifesine başladı. Piyade Er Muhammet Çağrı Toppuz, iki gün sonra ailesini arayıp durumu hakkında bilgi verdi. Bir gün sonra aileyi tekrar arayan Er Muhammet Çağrı, babasına başının ağrıdığını ve revirde kendisine ilaç verildiğini söyledi.

Gece boyunca oğlundan haber alamayan baba, sabahın erken saatlerinde çalan telefonu ile uyandı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Muhammed Çağrı, eğitime çıkacağını söyleyerek telefonu kapattı. Bu telefon, babası ile Muhammet Çağrı’nın son konuşması oldu. Gün boyunca bir ya da iki rütbelinin kendisini aradığını belirten acılı baba, akşam saatlerinde gelen son telefon ile panik yaşadı. Oğlunun rahatsızlandığını ve hastanede tedavi gördüğünü öğrenen babaya telefondaki komutan Malatya’ya gelmesini söyledi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önüne giden Abdulgani Toppuz, kalabalığı görünce neye uğradığını şaşırdı. Muhammed Çağrı’nın komutanı olduğunu söyleyen rütbeli asker, babaya sarılarak oğlunun şehitlik mertebesine yükseldiğini söyledi.

Oğlunun şehit haberi ile yıkılan baba, Malatya’da yapılan askeri cenaze töreninin ardından karayolu ile Muhammed’in Türk bayrağına sarılı naaşını Erzurum’a getirdi. Devlet yetkilileri Çağrı’yı şehitliğe defnetmek istiyor. Toppuz ailesi müsaade isteyip şehidi Abdurahman Gazi aile mezarlığına defnetti.

Evlat acısı ile kavrulan baba, bir süre sonra öğrendiği haberle bir kez daha kahroldu. Piyade Er Muhammed Çağrı Toppuz, görüntüde şehit olsa da resmiyette şehit sayılmadı. Oğullarının şehit sayılması için iki yıldır mücadele veren Toppuz ailesi destek istiyor.

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