Erzurum'un Hınıs ilçesinde şehidin kabrinin temizliğini ve bakımını kardeşi ve polis el birliğiyle yaptı

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret ederek kontrol etti.

Ziyaret sırasında, 30 Mayıs 1997'de Kuzey Irak'ta gerçekleşen bir operasyonda şehit olan Piyade Komando Er Yavuz Yürekseven'in kabrinin bakıma ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Özel Harekat Personeli ve şehidin kız kardeşi Merve Yürekseven ile birlikte kabir bakımı ve temizliğini yaptı.

Yıpranan Türk Bayrağı yenisi ile değiştirildi ve eski bayrak şehidin kardeşine hediye edildi. Tüm şehitler için dua edilerek kabir ziyareti sona erdirildi.