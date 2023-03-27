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Katil zanlısını olay yerinde düşürdüğü ‘ihbarname’ yakalattı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayarak öldüren eski hükümlü Yılmaz Çelik'in (49) olay yerinde düşürdüğü, elini kana buladığı bıçağa kılıf olarak kullandığı 'vergi ödeme emri ihbarnamesi'nden yakalandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:51
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Erzurum’un infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı öldüren eski hükümlü Yılmaz Çelik'i olay yerinde düşürdüğü ihbarname yakalattı

Katil zanlısını olay yerinde düşürdüğü ‘ihbarname’ yakalattı
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Olay, 25 Eylül 2022'de 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. 21 suç kaydı bulunan eski hükümlü Yılmaz Çelik, Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı. İddiaya göre; ikili tartıştı, Çelik üzerindeki bıçakla Kınalı'yı yaraladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kınalı, hayatını kaybetti. Kaçan Çelik ise 1 gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. Cinayete ilişkin 6 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin tespitine yönelik detaylar da yer aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Çelik'in cinayette kullandığı bıçağa kılıf olarak kullandığı Vergi Dairesi Başkanlığı'nca adına gönderilen vergi ödeme emri ihbarnamesini buldu. Polis, ihbarnameden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. İddianamede; ikilinin cezaevinde tanıştığı, Çelik'in olay günü alkollü olduğu ve 25 Eylül 2022'de tesadüfen karşılaştıkları belirtildi. Çelik, iddianamede yer alan ifadesinde; Kınalı'nın kendisini 10 dakika boyunca dövdüğünü, bu nedenle rastgele bıçak savurduğunu öne sürdü. Ancak kamera görüntülerinden olayın 20 saniye sürdüğünün anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca Çelik'in 'kasten öldürme' suçunu işlediği, atılı suçun sübuta erdiği ve yasal unsurların oluştuğu yönünde kanaate varıldığı belirtildi.

Savcı, Yılmaz'ın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını talep etti. İddianame, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

(Kaynak: DHA)

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