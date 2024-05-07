Fenerbahçe'de kargaşa

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kargaşa
Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk umudu azalan Fenerbahçe'de yaşanan başarısızlığın perde arkasında takım içindeki sıkıntılar gösterildi.

Fenerbahçe'nin sezon başındaki başarılı performansı, zamanla yerini hayal kırıklığına bırakırken takım içi gerilimlerle ilgili dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

"Lider Oyuncularla Anlaşmazlık"

Yağız Sabuncuoğlu'nun raporuna göre, teknik direktör İsmail Kartal, sezonun bir bölümüne kadar takımın önemli isimleri Tadic, Fred ve Dzeko ile fikir alışverişinde bulunuyordu. Ancak zamanla Kartal'ın bu oyuncularla fikir ayrılıkları yaşadığı belirtildi.

"Kapıları Tekmeledi"

Ayrıca, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında, oyuncularla İsmail Kartal arasındaki ilişkinin tamamen bozulduğu ve oyuncuların sezonun bitmesini beklediği iddia edildi.

Son maçlarda kadroda yer almayan Leonardo Bonucci'nin, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrenince tesislerde büyük bir tepki gösterdiği ifade edildi.

Spor yorumcusu Serhat Akın'a göre, Bonucci bu haberle karşılaştıktan sonra tesislerde kapıları tekmeleyerek tepkisini dile getirdi.

Baliç: İsmail Hoca ile bağlar koptu

Tivibu Spor'da yorumcusu Elvir Balic de çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Baliç, İsmail Kartal ile takım arasındaki bağın tamamen koptuğunu ifade ederek, "Futbolcular teknik direktörden memnun değilse, hiçbir şey yapamazsın. Oyuncuların %90'ı çok önceden İsmail Hoca ile bağları koparttı." dedi.

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