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Esad ile Putin yarın Moskova’da görüşecek

Suriye'deki Devlet Başkanı Beşşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya gitti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 23:47
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Esad ile Putin yarın Moskova’da görüşecek

Esad ile Putin yarın Moskova’da görüşecek
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Suriye haber ajansı SANA'ya göre, Esad'ı taşıyan uçak Rusya'nın başkenti Moskova'daki Uluslararası Vnukovo Havalimanı'na ulaştı.

Esad'ı burada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov ile Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Beşşar Caferi karşıladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Esad'ın yarın Putin'le bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik güncel konular ile Suriye ve çevresindeki meselelerin kapsamlı şekilde çözümüne yönelik perspektifleri tartışacağı ifade edildi. (AA)

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