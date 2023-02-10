Depremin ardından bölgeye yardımlar gelirken Ticaret Bakanlığı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği başlatıldığını duydu. Peki, e-Seferberlik nedir? e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberlik ilanı ne anlama geliyor?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından bölgeye çok sayıda yardım gitmeye başladı. Ticaret Bakanlığı bölgelere gelen yardımlara ilişkin e-Seferberlik ilan ederek depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaç duyduğu öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışına yönelik seferberlik ilan etti. Peki, e-Seferberlik nedir? e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberlik ilanı ne anlama geliyor?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, e-seferberlik ilan edildiği belirtilerek "Bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır" denildi. e-Seferberlik ilanının ardından birçok e-ticaret sitesi yardım kampanyalarını duyurdu.

e-SEFERBERLİK NEDİR?

Ticaret Bakanlığının e-Seferberlik için yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla bakanlığımız himayelerinde e-Seferberlik başlatılmıştır. Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır" denildi.

Depremdeki öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik’te, elektronik ticaret pazar yerlerinin satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

Bakanlık, "Satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın uygun fiyatla satın aldıkları ürünler ihtiyaç sahiplerine hızlı bir biçimde ulaştırılarak yaraların sarılmasına katkı sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın satın aldığı ürünler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD’ın belirleyeceği teslimat noktalarına bakanlığımız koordinasyonunda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

e-SEFERBERLİK HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

İlgili başlık altında ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, kadın hijyen seti, bebek maması, atkı, bere, eldiven gibi öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışı yapılacak. E-ticaret pazar yerlerinin satıcılarından herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak. Platformlarda ürün listesi sürekli yenilenecek. Böylelikle öncelikli ihtiyaç ürünlerinin deprem bölgesine hızlı bir biçimde ulaştırılacak.