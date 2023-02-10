Depremzeledere büyük destek. Pancu unutulmaz maçtaki eldivenleri sattı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pancu, 2005 yılında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçta bir süre kaleye geçmiş ve Beşiktaş'ın kalesini korumuştu.
Daniel Pancu, Beşiktaşlı bir kongre üyesi ile temasa geçti ve o mücadelede giydiği eldivenleri açık arttırma ile satmak istediğini ifade etti. Toplanan paranın da afet bölgesine ulaştılırmasını istediğini açıkladı.
EMRE KOCADAĞ SATIN ALDI
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pancu’nun Türkiye’ye depremzedelere destek için açık arttırmaya çıkardığı Fenerbahçe maçında giydiği Kaleci eldivenlerini 500 Bin TL’ye satın aldı.
Eldiven Beşiktaş Müzesi'ne hediye edilirken, gelen para ise depremzedelere bağışlandı.
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