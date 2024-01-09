Eşeğini kapalı otoparka park etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eşeğini kapalı otoparka park etti
Mardin'de bir vatandaş eşeğini kapalı otoparka park etti. Aracını park etmeye gelen bir sürücü şaşkınlıkla o anları kaydetti.

Sosyal medyada her gün birbirinden ilginç görüntüler paylaşılıyor. Bu sefer ilginç görüntülerin adresi Mardin...

Mardin'de bir vatandaş eşeğini kapalı otoparka bıraktı. İzleyenlerin şaşkınlıkla izlediği görüntüleri otoparka aracını park etmeye giren başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde eşeğin sessiz ve sakin bir şekilde sahibini beklediği görüldü.

İlginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü ise "Arkadaşlar Mardin'de otoparka eşeği park etmişler" diyerek videoyu sosyal medyada paylaştı.

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