15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Eşek kulağı bitkisi bronşite iyi geliyor

Eşek kulağı bitkisinin bronşite iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:54
Takip Et

Eşek kulağı bitkisi bronşite iyi geliyor

Eşek kulağı bitkisi bronşite iyi geliyor
+
Aa
-

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Eşek kulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Eşek kulağı bitkisinin bronşite iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

EŞEK KULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Sığırdiligillerden; çiçekleri beyaz ve menekşeye çalar renkte, yaprakları neşter şeklinde bir bitkidir. Mart-Temmuz ayları arasında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULLANILIR?

Bitkinin kurutulmuş kök ve yaprak karışımından -3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Sonra ateş kısılıp 10-15 dakika daha ağır ağır ısıtma işlemi sürdürülür. Günde üç kere birer bardak içilmelidir.

Karakafesotu yara temizliği, yanık pansumanı ve cildi yumuşatma işlemlerinde de yararlıdır.

Yukarıda verilen tarife uygun olarak aynı karışım hazırlanır. Yara veya yanık yere dıştan uygulanılır.

Felç olan bölgelere lapası sarıldığında iyi neticeler alınır.

Varis yaraları, romatizmal kas şişmeleri, boyun ağrıları ve ağrılı ameliyat yerleri ile bacak derisindeki iltihaplarında sıcak lapası çok faydalıdır. Karakafesotu etkili bir yara iyileştiricidir.

Lapa,  Kurutulup toz haline getirilmiş köke sıcak su ve 1 - 2 damla yağ karıştırılarak yapılır.

ZARARI VAR MI?

Çok derin yaralarda bu bitkinin uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Çünkü bitki yaranın üzerinde sağlıklı bir doku oluştururken altta kalan yara apse yapabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
1
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
2
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
3
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
4
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
5
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
6
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
7
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Icardi'den flaş transfer açıklaması
﻿Icardi'den flaş transfer açıklaması
﻿Icardi'den flaş transfer açıklaması
﻿İshale iyi gelen bitki çayları
﻿İshale iyi gelen bitki çayları
﻿İshale iyi gelen bitki çayları
﻿Prag'da skandal. Türk bayrağını hazmedemediler
﻿Prag'da skandal. Türk bayrağını hazmedemediler
﻿Prag'da skandal. Türk bayrağını hazmedemediler
﻿Mersin'de kadın üreticiler Organik Oyuncak Pazarı’nda buluştu
﻿Mersin'de kadın üreticiler Organik Oyuncak Pazarı’nda buluştu
﻿Mersin'de kadın üreticiler Organik Oyuncak Pazarı’nda buluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.