Eşek kulağı bitkisi bronşite iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Eşek kulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Eşek kulağı bitkisinin bronşite iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

EŞEK KULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Sığırdiligillerden; çiçekleri beyaz ve menekşeye çalar renkte, yaprakları neşter şeklinde bir bitkidir. Mart-Temmuz ayları arasında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULLANILIR?

Bitkinin kurutulmuş kök ve yaprak karışımından -3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Sonra ateş kısılıp 10-15 dakika daha ağır ağır ısıtma işlemi sürdürülür. Günde üç kere birer bardak içilmelidir.

Karakafesotu yara temizliği, yanık pansumanı ve cildi yumuşatma işlemlerinde de yararlıdır.

Yukarıda verilen tarife uygun olarak aynı karışım hazırlanır. Yara veya yanık yere dıştan uygulanılır.

Felç olan bölgelere lapası sarıldığında iyi neticeler alınır.

Varis yaraları, romatizmal kas şişmeleri, boyun ağrıları ve ağrılı ameliyat yerleri ile bacak derisindeki iltihaplarında sıcak lapası çok faydalıdır. Karakafesotu etkili bir yara iyileştiricidir.

Lapa, Kurutulup toz haline getirilmiş köke sıcak su ve 1 - 2 damla yağ karıştırılarak yapılır.

ZARARI VAR MI?

Çok derin yaralarda bu bitkinin uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Çünkü bitki yaranın üzerinde sağlıklı bir doku oluştururken altta kalan yara apse yapabilir.