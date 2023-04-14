Bahar yorgunluğuna hangi bitki çayları iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu

Vücudumuz her duruma, ortama ve sıcaklığa adapte olabilecek özelliktedir. Fakat bunun gerçekleşmesi belirli bir zaman almakla birlikte bu geçiş dönemlerinde bazı sıkıntılar ortaya çıkabilmekte.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte suyun daha fazla buharlaşması sonucu havadaki nem oranı artar. Artan bu nem oranı da havadaki elektrik yükünü arttırır. Vücudumuzda ve metabolizmamızda bu döneme özel bazı sıkıntılar meydana gelebilmektedir.

Bahar aylarında sıklıkla yaşadığımız baş ağrısı, halsizlik ve yorgunlukların temel sebebi havanın yavaş yavaş ısınmasıdır. Hiçbir şey yapmak istemeyen bedeniniz bu dönemde sürekli olarak uyumak isteyecektir. Ayrıca kas, sırt, boyun ve eklem ağrıları da bireylerde sıklıkla görülmektedir.

BAHAR YORGUNLUĞU NEDEN YAŞANIR

Fazla miktarda sigara kullanma, aşırı alkol ve kafein içeriği yüksek olan çay ve kahvenin sıkça tüketilmesi

Vücudunuzun ihtiyacı olan besin öğelerinin (özellikle vitamin ve mineral) yeterli ve dengeli düzeyde alınmaması



Hareketsiz bir yaşam biçimi



Gribal enfeksiyon ve nezle gibi hastalıklarda bahar yorgunluğunu tetikleyen unsurlardandır.



Bazı hastalıklardan dolayı kullanılan ilaçlar



Uzun süre aç kalma sonucu kan şekeri seviyesinin düşmesi, stresli bir yaşam, çok sıcak ve çok soğuk ortam sıcaklığı bahar yorgunluğu yaşamanızı sağlayan etmenlerdendir.



BAHAR YORGUNLUĞUNA İYİ GELECEK İÇECEKLER

Ihlamur: Bahar aylarında baş ağrısı çeken bireyler için birebir olan ıhlamur, mide salgısını azaltarak besinlerin hazmını da kolaylaştırmaktadır. Gün içerisinde 1-2 kupa ıhlamur tüketmelisiniz.

Papatya: Gaz giderici etkisi olan papatya çayı, özellikle mide ağrısı ve sindirim sıkıntısı çeken bireylerin tüketmesi gereken bir içecektir. Bahar yorgunluğu ve düzensiz yaşam nedeni ile kabızlık sıkıntısı çeken bireyler günde bir kupa papatya çayı içmesi gerekmektedir.

Yeşil Çay: Sağlıklı içecekler içerisinde en iyilerden olan yeşil çay, özellikle bahar aylarında günde iki kupa tüketilebilir. Gün içerisinde tüketilmesi önerilen yeşil çay hem metabolizmanızın hızlanmasını sağlayacak hem de bağışıklık sisteminizin daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

Melisa Çayı: Antiseptik özelliği olan melisa çayının bahar aylarında düzensiz uyku problemi olan kişiler tarafından tüketilmesi gerektiği bilinmektedir. Günde bir kupa yeterli düzeydedir. Ayrıca hazmı kolaylaştıran, mideyi rahatlatan ve gaz sıkıntısı çekmenizi engelleyen melisa çayı tüketerek bahar yorgunluğu yaşama riskinizi azaltabilirsiniz.