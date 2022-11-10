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Eşekler merdivenleri içgüdüsel ama bilimsel çıkıyorlar. Milyonları ilgilendiren kararlar neden bilimsel alınmıyor. Ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı

Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı hayvanların içgüdüsel olarak bulduğu çözümlerden insanoğlunun her zaman ders aldığı söylenebilir mi sorusunu yöneltti. Eşekler merdiven çıkarken güçlerini ekonomik kullanarak, ders verdi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:38
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Eşekler merdivenleri içgüdüsel olarak bilimsel çıkıyorlar. Mustafa Sönmez paylaştı. Milyonları ilgilendiren kararlar neden bilimsel alınmıyor

Eşekler merdivenleri içgüdüsel ama bilimsel çıkıyorlar. Milyonları ilgilendiren kararlar neden bilimsel alınmıyor. Ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
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Dik bir merdiven. Eşeklerin sırtlarında yük önlerinde de dik bir medivene var. Güçlerini ekonomik kullanmaları lazım. Onlar da tıpkı öyle yaptı. Kendilerince sorunu hem bilimsel hem de ekonomik olarak çözdü. 

Merdivenleri eşekler öyle bir çıktı ki, döne döne. Güçlerini iktisadi olarak kullanıp, sorunu çözdü. İşte bu görüntüyü ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı ve eşeklerin nasıl ders verdiğini söyledi. İşte Mustafa Sönmez'in paylaşımı:

"Hayvanların içgüdüsel olarak buldukları doğru çözümlerden insanoğlunun her zaman ders aldığı söylenebilir mi?

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Oku! Baban gibi, eşek olma
10.11.2022 14:43
Demiş atalarımız tabi anlayana  
 
hasan
10.11.2022 14:40
Akıl ve Bilim insanoğlunu ileriye taşır.  
 
FG
10.11.2022 14:26
Eskiden yokuş yukarı en az eğimli yol güzergahını bulmak için katır kullanılır, onların izinden gidilirdi.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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