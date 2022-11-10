Eşekler merdivenleri içgüdüsel ama bilimsel çıkıyorlar. Milyonları ilgilendiren kararlar neden bilimsel alınmıyor. Ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı

Dik bir merdiven. Eşeklerin sırtlarında yük önlerinde de dik bir medivene var. Güçlerini ekonomik kullanmaları lazım. Onlar da tıpkı öyle yaptı. Kendilerince sorunu hem bilimsel hem de ekonomik olarak çözdü.

Merdivenleri eşekler öyle bir çıktı ki, döne döne. Güçlerini iktisadi olarak kullanıp, sorunu çözdü. İşte bu görüntüyü ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı ve eşeklerin nasıl ders verdiğini söyledi. İşte Mustafa Sönmez'in paylaşımı:

"Hayvanların içgüdüsel olarak buldukları doğru çözümlerden insanoğlunun her zaman ders aldığı söylenebilir mi?