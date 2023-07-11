Esenler'de korkutan yangın

Esenler’de bir binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonucu meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler'de korkutan yangın

(İHA) Yangın, akşam saatlerinde Esenler Turgutreis Mahallesi 520. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın esnasında çatıda meydana gelen patlama bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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