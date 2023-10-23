Esenler'de motosikletliden otomobile kurşun yağmuru

Esenler'de ayrılma aşamasında olduğu eşinin akrabasını sokakta görünce kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de motosikletliden otomobile kurşun yağmuru

Olay, Nine Hatun Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Eşi ile ayrılma aşamasında olduğu belirtiler 24 yaşındaki Mahsum Tekin motosikleti ile sokakta ilerlerken eşinin akrabası Mustafa Cesur'un otomobil ile geldiğini gördü.

Tekin, motosikletini park edip belinden silahını çıkartarak otomobilde bulunan 27 yaşındaki Cesur'a ateş etmeye başladı. Defalarca kurşun yağmuruna tutulan otomobil sürücüsü durmayarak ilerledi. Silahlı saldırgan ise geldiği motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki esnaftan bilgi almaya çalışarak yerdeki boş kovanları incelemeye aldı.

Silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Cesur'un, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kendi imkanları ile gittiği ve sağ ve sol bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Seyir halindeki otomobilin defalarca kurşunlanması ve bir kadın ile çocuğun kurşunlardan korunmak için kaçışması saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mustafa Cesur'un polise verdiği ilk ifadede kendisine saldıran Mahsum Tekin'in boşanma meselesi nedeniyle eşinin bütün akrabalarına kin beslediğini söylediği öğrenildi.

Otomobile 4 kurşun isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

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