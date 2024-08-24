Esenler'de polis memuruna çarparak şehit eden sürücü tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Esenler'de polis memuruna çarparak şehit eden sürücü tutuklandı

Esenler'de denetim yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a çarparak şehit olmasına sebep olan sürücü Muhammet Furkan Y. emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oruçreis Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen olayda, Muhammet Furkan Y.'nin kullandığı otomobil denetim yapan polis memuru Mustafa Paksoy'a çarpmış ve ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Paksoy yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Olaydan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü Muhammet Furkan Y. emniyette yapılan işlemlerinden sonra bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen Muhammet Furkan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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