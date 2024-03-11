Esenler'de taksi otomobile çarptı: 1 yaralı

Menderes Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarparak savruldu. Kazada taksi şoförü hafif yaralandı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, çevrede önlem alarak kaza yapan araçları kontrol etti. Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de taksi şoförüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye götürdü. Kazaya karışan taksi ve otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.