Esenler'de tornavidalı dehşet: Tartıştığı sürücüyü öldürdü!

Olay yerinden kaçan motokurye, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazanın görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dönerci dükkanında çalışan kurye A.A., cadde üzerinde seyir halinde olan bir araçla maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Yol verme meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu A.A., tornavida ile araca zarar vererek olay yerinden uzaklaştı.

Ancak araç sürücüsü pes etmedi. Sepetteki firma isminden kuryenin nerede çalıştığını öğrenen sürücü, döner dükkanına giderek A.A.'yı buldu. İkili arasında yeniden tartışma başladı ve bu kez tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.A., elindeki tornavida ile sürücüyü göğsünden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakaladı. Yapılan sorguda, A.A.'nın "kasten yaralama", "taksirle yaralama" ve "motosiklet hırsızlığı" gibi çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından A.A., adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Araç sürücüsü ile kurye arasındaki kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuryenin tornavida ile sürücüye defalarca vurduğu ve sürücünün yere yığıldığı görülüyor.