Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın: İtfaiye zamanında müdahale etti

Kaynak: AA
Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın: İtfaiye zamanında müdahale etti

Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Yangın, Pınar Mahallesi 1477 Sokak'ta yer alan binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Alevler kısa sürede yayılarak binanın en üst katındaki dairelere sıçradı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, en üst katta yaşayan yaşlı bir kadın ile bakıcısını güvenli bir şekilde binadan çıkardı.

İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Son Haberler
Motosiklet kazası sonucu kaybolmuştu. Kayıp gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu Gündem
Motosiklet kazası sonucu kaybolmuştu. Kayıp gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Tavuk hırsızlığından gözaltına alındı Yerel Haberler
Tavuk hırsızlığından gözaltına alındı
Çanakkale’de yeni orman yangını. İki köy boşaltıldı Gündem
Çanakkale’de yeni orman yangını. İki köy boşaltıldı
Milli Takım 3-0 kazandı yarı finale çıktı Spor
Milli Takım 3-0 kazandı yarı finale çıktı
Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Yerel Haberler
Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Burhaniye'deki tarihi meşe ağaçları koruma altına alındı Yerel Haberler
Burhaniye'deki tarihi meşe ağaçları koruma altına alındı
Ağrı Dağı eteklerinde fırtına sonrası toz bulutu oluştu Gündem
Ağrı Dağı eteklerinde fırtına sonrası toz bulutu oluştu