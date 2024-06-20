Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın: İtfaiye zamanında müdahale etti

Yangın, Pınar Mahallesi 1477 Sokak'ta yer alan binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Alevler kısa sürede yayılarak binanın en üst katındaki dairelere sıçradı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, en üst katta yaşayan yaşlı bir kadın ile bakıcısını güvenli bir şekilde binadan çıkardı.

İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.