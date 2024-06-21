Bursa’da orman yangını

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Bademlik Mahallesi ile Demirler Mahallesi arasındaki ormanda çıktı. Çıkan yangın rüzgarlı havanın da etkisiyle kısa süre içerisinde büyürken bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan müdahale ederek söndürme çalışmalarına gerçekleştirildi. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile müdahale eidldi.

Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, yaptığı açıklamada, "Tedbir amacı ile Çökene köyünde 3 ev ve 1 maden ocağı boşaltıldı. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Bademlik Mahallesi ile Demirler Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile 4 saatin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.