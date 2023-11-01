Esenyurt'ta ceza yazılan dolmuş şoförü: İstanbul'un nüfusunu biliyoruz

Esenyurt'ta 90 farklı noktada asayiş ve huzur denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde fazla yolcu taşıdığı ve ehliyetinin süresi bittiği için toplam bin 988 lira caza yazılan dolmuş şoförü, "Yolcuyu almadık mı şikâyet ediyorlar, kalabalık olunca da şikâyet ediyorlar. İstanbul'un nüfusunu biliyoruz" diyerek kendini savundu.

Esenyurt'ta ceza yazılan dolmuş şoförü: İstanbul'un nüfusunu biliyoruz


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Esenyurt'ta asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Esenyurt'ta 90 farklı noktada bin polisin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç durdurularak GBT kontrolü yapıldı ve evrakları kontrol edildi. Denetimler sırasında fazla yolcu taşıdığı için durdurulan dolmuş şoförünün ehliyet süresinin bittiği ortaya çıktı. Dolmuş şoförüne, ehliyetinin süresi dolduğu için bin 647, fazla yolcu taşıdığı içinde 341 lira para cezası uygulandı. Durdurulan bir kamyonet şoförüne ise trafikte telefon kullandığı için 951 lira para cezası verildi.

"YOLCUYU ALMAYINCA ŞİKÂYET EDİYORLAR, KALABALIK OLUNCA DA ŞİKÂYET EDİYORLAR"

Ceza yiyen dolmuş şoförü Murat Kurtdemir, "Ehliyet var ama süreyi takip edemiyoruz. Yolcuyu almadık mı şikâyet ediyorlar, kalabalık olunca da şikâyet ediyorlar. Sadece biz değil metrobüsler, İETT'ler de tıka basa dolu. Niye sadece biz göze batıyoruz. İstanbul'un nüfusunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceza kesilen Kamyonet şoförü Kazım Gürsoy, "Biraz ani gelişti, yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun. Telefon elimdeydi, diğer bir arkadaş var yeni onu yönlendiriyordum. Yasak olduğunu biliyordum" dedi.

"MİNİBÜSÜN İÇİNDE NEFES ALAMIYORUZ"

Dolmuştaki yolculardan biri, "Uyardık defalarca, sürekli aynı şey oluyor. Minibüsün içinde nefes alamıyoruz. Şu bebeklere, çocuklara bir bakar mısınız, şikâyetçiyiz. Esenyurt sürekli böyle. Sadece bu seferlik değil ki şu insanların haline bir bakın. Şuraya bakın koltuklara ikişer üçer oturmuşuz üst üste" diye konuştu.

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