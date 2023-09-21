Esenyurt’ta eşini silahla öldüren şahıs intihar etti

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü tespit etti.

Eşiyle tartışan şahıs silahla ateş etti

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi F.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., evindeki silahla eşine ateş etti. Ardından da silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.

Çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokak polis ekiplerince emniyet şeridi çekilerek kapatılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın cinayet ve intihar olduğu tahmin edilirken, kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.