Esenyurt'ta fabrika yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Fabrika ise kullanılamaz hale geldi.

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yer alan tek katlı, yaklaşık 3 bin metrekarelik fabrikada saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın cila bölümünden başlayan yangın, kısa sürede binanın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında içeride bulunan işçiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Yangının nedeniyle ilgili fabrika çalışanlarından Turgay Tokat, "Fabrikanın boyahane kısmında elektrik kontağından yangının çıktığı söyleniyor. Yangın gittikçe büyüyordu ve binanın diğer kısımlarına sıçradı." dedi.

Fabrika çalışanı Murat Yaplıca ise yangın anını şu sözlerle aktardı: "Alevler çıktı, cilahane bölümünde. Can havlisiyle kendimizi zor dışarı attık. Nefes alamadığımız için dışarı çıkmak zorunda kaldık ve müdahale edemedik. Herhangi bir yaralanmamız yok ama içeride büyük bir duman oluştu. Tüm personellerimizi tahliye ettik. Çok şükür can kaybı yaşamadık, ancak mal kaybı büyük."