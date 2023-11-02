Esenyurt'ta kaçak göçmen operasyonu. 512 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen “Kalkan Operasyonu”nda 512 kaçak göçmen yakalandığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Esenyurt'ta kaçak göçmen operasyonu. 512 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen 'kalkan' operasyonunda 512 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

“İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen “kalkan” operasyonlarında 512 düzensiz göçmen yakalandı. ''düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde'' bu düzensiz göçmenlerden 318’ine evini kiraya veren 41 ev sahibine para cezası uygulandı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İstanbul Esenyurt ilçesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği konutlarda, metruk binalarda, park bahçelerde, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

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“512 GÖÇMEN YAKALANDI 41 EV SAHİBİ CEZAYA ÇARPTIRILDI”

452 Polis ve Göç Başkanlığımız ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. 512 düzensiz göçmenden 318’ i kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalanmıştır. Bu göçmenlerin kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulanmış ve evleri kapatılarak mühürlenmiştir.

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“ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”

Uygulama kapsamında Esenyurt’un çeşitli yerlerine 30 sabit noktada Mobil Göç Noktası kuruldu. Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 512’sinin düzensiz göçmen oldukları tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz.

Onlara göz açtırmayacağız.”

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