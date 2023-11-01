Datça’da 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenler, Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Yunanistan Geri İtti
Sabah saatlerinde Datça açıklarında can sallarında çok sayıda düzensiz göçmen görüldü. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Türk karasularına geri ittiği 50 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bot Arızalandı
Öğle saatlerinde ise bir lastik botun arızalanması sonucu içindeki düzensiz göçmenler yardım istedi. Bölgeye giden sahil güvenlik botu, can sallarında bekleyen 43 düzensiz göçmeni kurtardı.
Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildiler
Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 93 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.