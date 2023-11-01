Datça’da 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde iki ayrı olayda toplam 93 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Datça’da 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenler, Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Yunanistan Geri İtti

Sabah saatlerinde Datça açıklarında can sallarında çok sayıda düzensiz göçmen görüldü. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Türk karasularına geri ittiği 50 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bot Arızalandı

Öğle saatlerinde ise bir lastik botun arızalanması sonucu içindeki düzensiz göçmenler yardım istedi. Bölgeye giden sahil güvenlik botu, can sallarında bekleyen 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildiler

Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 93 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ’Otoyol ve köprülerin satılması’ iddialarıyla ilgili açıklama Gündem
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ’Otoyol ve köprülerin satılması’ iddialarıyla ilgili açıklama
A Milli Takım İtalya'yı yendi Spor
A Milli Takım İtalya'yı yendi
Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti Gündem
Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti
Federasyondan Filistin yasağı! Resmen açıklanacak Spor
Federasyondan Filistin yasağı! Resmen açıklanacak
Manisa’da sahte içki operasyonu Gündem
Manisa’da sahte içki operasyonu
Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Gündem
Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Arkadaşları cezaevinde lazım olur diye para verince Tolga Şardan gözyaşlarına boğuldu Gündem
Arkadaşları cezaevinde lazım olur diye para verince Tolga Şardan gözyaşlarına boğuldu